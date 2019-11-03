“الأفلام الأولى” تستحوذ على جوائز “أيام قرطاج السينمائية” (فيديو)

إسراء الردايدة

عمان- هيمنت الأفلام الأولى لمخرجيها على جوائز أيام قرطاج السينمائية التي اختتمت، السبت، بفوز الفيلم التونسي “نورا تحلم” لمخرجته هند بوجمعة بجائزة التانيت الذهبي وهو من بطولة الممثلة هند صبري التي حصدت جائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم.

ويتناول الفيلم قصة امرأة من طبقة شعبية متزوجة ولديها 3 أبناء، لكن سلوك زوجها الإجرامي ودخوله إلى السجن يجعلها تتطلع إلى تغيير هذه الحياة والبحث عن مستقبل أفضل.

والفيلم هو العمل الروائي الأول لمخرجته التي قدمت خلال السنوات الماضية أفلاما وثائقية وأخرى قصيرة منها (يا من عاش) و(فتزوج روميو جوليت).

وقالت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: “جائزة التانيت الذهبي تُمنح إلى شريط (فيلم) أتقن التحكم في السيناريو والإخراج”.

الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” ينال 3 جوائز

وينضم لسباق المخرجين في الاستحواذ على الجوائز الكبرى الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” لمخرجه أمجد أبو العلا الي حصل على جائزة التانيت الذهبي لأفضل عمل طويل.

حيث نال المخرج الجائزة التي حملت اسم المخرج التونسي الراحل “الطاهر شريعة” مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي انطلقت أولى دوراته عام 1966.

كما حاز الفيلم على جائزة أفضل سيناريو وضمن حفل تسليم الجوائز الموازية حاز الفيلم على جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية.

وتدور قصة الفيلم والتي طورت ضمن “برنامج راوي لكتاب السيناريو” في عام 2016 بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام حول شاب يُدعى «مزمل»، يواجه نبوءة أنه سوف يواجه الموت عندما يكمل العشرين من عمره، ويعيش في قلق واضطراب، حتى يظهر في حياته مصور سينمائي “سليمان”، وتتوالى الأحداث بينهما، ويحاول الفيلم رصد فكرة الاختلاف، وفتح نوافذ مختلفة للعالم لبطل الفيلم (مزمل)، وأن يعرف هذا الاختلاف خارج قريته المغلقة.

السينما السعودية تحظى بـالتانيت البرونزي

حاز فيلم “سيدة البحر” للمخرجة شهد الأمين بـالتانيت البرونزي، وعن الجائزة العربية الأولى للفيلم صرحت المخرجة شهد الأمين “كأول فيلم سعودي يشارك في أيام قرطاج السينمائية ويفوز بجائزة التانيت البرونزي هو أمر يدعو للفخر والسعادة، حاولت أن أعبر عن المرأة وكيانها بالمجتمع، وألقي الضوء على صراعاتها ومعاناتها، وقد منحني أيام قرطاج هذه الفرصة وعرض الفيلم على جمهور عربي لأول مرة”، وتابعت “أعتقد أن الجمهور التونسي تفّهم الفيلم برمزيته وجرأته، ممتنة لكل من شاهد الفيلم ومتحمسة لمشاركات عربية مقبلة”.

ويحكي فيلم “سيدة البحر” للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضة العالمي الأول على جائزة “فيرونا” للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي،.

وفيلم “سيدة البحر” من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين وهو من إنتاج شركة “إيمج نيشن أبوظبي” وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة “فيلم سوليوشنز ، ورولا ناصر من شركة “إماجيناريوم فيلمز”، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري, ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة و أشرف برهوم و يعقوب الفرحان و فاطمة الطائي, وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.

وولدت الكاتبة والمخرجة شهد أمين في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والدراسات السينمائية من جامعة غرب لندن، كما تحمل شهادة في تأليف السيناريوهات. من أفلامها القصيرة “موسيقانا” و”نافذة ليلى” (2011) والذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي وحاز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية.

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