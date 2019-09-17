عمان – الغد – تنفيذاً للمبادرة الملكية بتقديم منح دراسية للشباب من مختلف محافظات المملكة، أعلنت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي عن بدء التسجيل للتنافس على منح برنامج الدبلوم، التي تُغطي كامل الرسوم الدراسية والسكن ومصروف شخصي.

وقالت الأكاديمية، في بيان لها، إن هذه المنح تستهدف أبناء وبنات المحافظات بهدف توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في ضوء الحاجة المتزايدة لهذه المهن في القطاع السياحي في المملكة.

ويبلغ عدد المنح ضمن هذه المبادرة 36 منحة سنوياً، حيث سيتم قبول 12 طالبا وطالبة في بداية الفصل الدراسي الأول من شهر تشرين الأول المقبل، و 24 آخرين في الفصل الدراسي الثاني من شهر نيسان 2020 وذلك حسب معايير وأُسس القبول الخاصة بالأكاديمية.

ولفتت الأكاديمية إلى أن الهدف من قبول الطلبة على فصلين لتقديم دورات لغة انجليزية للطلبة الذين لديهم رغبة في تعلم فنون الطهي وبحاجة إلى تقوية لاجتياز المتطلبات الانتساب للبرنامج.

وحددت الأكاديمية شروطاً للتقدم لهذه المنحة بحيث يكون عمر المتقدم من 18 الى 30 عاماً ولديه الرغبة والتميز والميول الإبداعية في فنون الطهي والاستعداد للعمل في القطاع، وحاصل على شهادة الثانوية العامة (مسار جامعات أو كليات) ومقيماً في المحافظة في آخر 3 سنوات ومنتسباً لإحدى مدارسها خلال هذه السنوات.

كما اشترطت الأكاديمية حصول المتقدم على علامة 4.5 في اختبار ايلتس الأكاديمي أو علامة 407 في اختبار توفل المحلي؛ حيث أن لغة التدريس بالأكاديمية هي اللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي مؤسسة تعليمية أردنية خاصة غير ربحية تأسست عام 2008 تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بتوفير أعلى مستويات التعليم والتدريب في فنون الطهي في الأردن، وفق المستويات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في برامج التعليم المؤدي للتشغيل.

وخرّجت الأكاديمية، التي هي عضو مشارك في شبكة المدارس المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، أكثر من 500 طالب ضمن برنامج الدبلوم لمدة سنتين في فنون الطهي الذي يوائم بين الجانبين النظري والعملي ويُدرّس باللغة الإنجليزية، إذ أن أكثر من 90% من خريجيها حصلوا على فرص عمل مباشرةً بعد التخرج، إذ تسعى الا أكاديمية لعقد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من الفنادق والمطاعم لتشغيل الخريجين.