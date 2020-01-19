“الألبان الأردنية تحصل على شهادة الأيزو 22000:2018

عمان- حصلت شركة الالبان الأردنية “مها” على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 22000:2018 ( لكافة منتجاتها لغاية 2022 ) وهو المعيار الدولي الذي يحدد المتطلبات الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية والذي يقوم بتغطية جميع المؤسسات العاملة في سلة الغذاء من “المزرعة وحتى المائدة”.

وتعني شهادة ISO 22000 الالتزام المستمر بسلامة الأغذية ، وتثبت السلامة في السوق ، وتعزز ثقة المستهلك في العلامة التجارية.

وبهذه المناسبة فقد أكد د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للشركة أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من رؤية الشركة بأن تكون في طليعة الشركات على مستوى الأردن بتقديم منتجات صحية عالية الجودة. وأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم المساهمين والتزام ادارة الشركة والعمل الجاد من قبل جميع العاملين فيها.