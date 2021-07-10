الألعاب على “LG PREMIUM” تصل إلى آفاق جديدة



عمان- أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” عن أنها أول شركة مصنّعة لأجهزة التلفزيون تطرح تحديثاً يجلب دعم Dolby Vision® HDR عند 4K بمعدل 120 هرتز للألعاب على الأنظمة الأساسية المتوافقة، ما يؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة ألعاب على الشاشة الكبيرة. وبفضل إمكانات الألعاب المحسنة وأدوات التحكم المريحة وسهلة الاستخدام، فإن أجهزة تلفزيون LG المتميزة جاهزة لتقديم تجارب ألعاب رائعة من الجيل التالي. يتم الآن طرح التحديث بإصدار البرنامج الثابت 03.15.27، ما يجعل تلفزيونات OLED من سلسلة C1 وG1 من LG الأولى في العالم القادرة على دعم Dolby Vision® HDR المذهل عند 4K 120Hz على منصات الألعاب المتوافقة. وستتلقى التحديث في شهر تموز (يوليو) أيضاً طرز إضافية متميزة في تشكيلة تلفزيونات إل جي 2021 مثل سلسلة OLED Z1 وسلسلة QNED Mini LED QNED99 وسلسلة تلفزيونات NanoCell NANO99. يتم أيضاً اختبار طرز تلفزيون إضافية 2021 و2020 لألعاب Dolby Vision إما بتردد 60 هرتز أو 120 هرتز.

يقدم البرنامج الثابت ميزة جديدة أخرى للارتقاء بتجربة الألعاب إلى مستوى جديد من الراحة. تتوفر Game Dashboard على تلفزيونات LG 2021 كافة المزودة بـGame Optimizer، وهي عبارة عن قائمة عائمة على الشاشة تشبه شاشة العرض الرأسية (HUD) الموجودة في العديد من الألعاب. تتيح الميزة للمستخدمين رؤية إعدادات التلفزيون بسرعة وتسمح لهم بالتبديل بين الأنواع المختلفة -قياسي أو إطار في الثانية أو RPG أو RTS- من دون إيقاف الإجراء مؤقتاً. تُظهر لوحة العدادات أيضاً حالة الأوضاع الأخرى مثل المُثبِّت الأسود وزمن الاستجابة المنخفض ومعدل التحديث المتغير (VRR) المُفعَّلة. للوصول إلى المزيد من الخيارات، يمكن للمستخدمين تشغيل Game Optimizer مباشرة من لوحة معلومات اللعبة.

تشتهر أجهزة تلفزيون LG OLED بأنها أفضل أجهزة التلفزيون للألعاب من قبل المنشورات الموثوقة واللاعبين المتحمسين في جميع أنحاء العالم، وتتميز بميزات تجعل الألعاب من أي نوع تبدو سلسة بشكل لا يصدق وتعمل بسرعة. مع الحد الأدنى من التأخير، تقدم أجهزة تلفزيون LG طريقة لعب مذهلة بمستوى من الاستجابة يمكن أن يساعد المستخدمين على الصعود إلى قمة المتصدرين في تحديات الجيل التالي المفضلة لديهم من وحدة التحكم والكمبيوتر.