“الألمانية الأردنية” بالمركز الثاني بجائزة الحفاظ على التراث العمراني

عمان – فازت خريجة كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية جود أبو الغنم بالمركز الثاني بجائزة وزارة السياحة للحفاظ على التراث العمراني والحضري فئة التوثيق المعماري والتاريخي للمباني والمعالم التراثية في محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم يوم أمس في وزارة السياحة برعاية مندوب وزير السياحة والآثار، أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، والذي بين خلاله أن الجائزة تعد من ضمن استراتيجيات الوزارة في الحفاظ على الموروث الحضاري، وتحفيز طلبة الجامعات الأردنية على التوجه في مشاريعهم لتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التراثية، مشيرا إلى أن التوثيق له أهمية باعتباره محورا رئيسا في خطة الوزارة للاحتفال بمئوية الدولة.

وقالت أبو الغنم عن مشرعها الفائز بالجائزة (توثيق موقع الباقورة المستعادة في محافظة اربد) والذي أشرف عليه الدكتور فاروق يغمور انه اعتمد اختيار الموقع على الرد على مشكلة عدم إمكانية الوصول إلى المنطقة وأنها شبه مهجورة من خلال سرد قصة الموقع وإلقاء الضوء على المنطقة.

وأضافت أن الفكرة من المشروع أن يتم عرض أهمية أرض الباقورة الرائعة المهجورة والمنسية، والتي تقع على الحدود الشمالية بين الأردن وفلسطين المحتلة من خلال رحلة تروي قصة الموقع وتكشف عن العناصر المهمة فيه والتي تحمل طابعًا تاريخيًا وطبيعيًا ومعماريًا مهم ومميز من خلال تصميم مسار للمشي في الموقع والذي يربط بجميع المعالم والعناصر الموجودة من أجل التعريف بها وسرد قصتها. يشار الى أن الجائزة تهدف الى توثيق وإعداد الدراسات والمخططات للمباني والمعالم التراثية في محافظات المملكة، ودراسة طريقة إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يعود بالنفع على أصحابها من خلال مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المعمارية في الجامعات الأردنية.