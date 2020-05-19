“الألمانية الأردنية” تستحدث برنامج ماجستير “المياه والصرف الصحي والصحة العامة”

عمان- الغد- أعلنت الجامعة الألمانية الأردنية عن موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث برنامج ماجستير في : “المياه والصرف الصحي والصحة العامة من منظور انساني.” في كلية هندسة الموارد الطبيعية وادارتها.

وقالت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض إن طرح هذا البرنامج النوعي جاء لمواكبة الحاجة الملحة والنقص الشديد الذي شهده العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص لمتخصصين في تقنيات واساسيات المياه والصرف الصحي والصحة العامة في إطار العمل الانساني.

وبينت أن الجامعة الألمانية الأردنية أجرت دراسات مستفيضة لحاجة السوق في هذا المجال والتي اظهرت بجلاء هذه الحاجة.

من جهتها أشارت عميد كلية هندسة الموارد الطبيعية حيث يتوطن البرنامج الدكتورة أروى عبد الحي بأنه تم اعداد الخطة الدراسية بالتعاون الوثيق مع شركاء المشروع حيث تم تضمين خبرتهم العملية الطويلة والمهمة في هذا المضمار كما تم تصميمه ليعكس الجانب التطبيقي للمهارات المطلوبة ومحاكاة طريقة توظيفها في الاستجابة للأزمات اضافة الى الجانب النظري.

يُشار الى أن هذا البرنامج والذي يعد الأول في المنطقة والثالث على مستوى العالم تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع (ACF) ومؤسسة Bioforce في فرنسا وبدعم كامل من OFDA/USAID ومنظمة UNICEF، ويجري العمل حاليا لتوفير كافة المتطلبات اللازمة للبرنامج للبدء باستقبال الدفعة الأولى من الطلبة ابتداء من الفصل الدراسي الاول 2020/2021.