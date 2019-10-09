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“الألمانية الأردنية” تشارك في الأسبوع الدولي لجامعة “ريكيافيك”

منذ ساعة واحدة
الجامعة الألمانية الأردنية

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عمان – شاركت الجامعة الألمانية الأردنية في الأسبوع الدولي الذي أقامته مؤخرا جامعة ريكيافيك – ايسلندا بمشاركة وفد تكون من مدير مكتب العلاقات الدولية ينس هيجمان وأعضاء من هيئة التدريس وطالبان من المسجلين في جامعة ريكيافيك لفصل دراسي واحد ضمن التبادل الأكاديمي للطلبة لمشروع إيراسموس بلس.
وقام الوفد خلال الأسبوع بالتعريف عن الجامعة وبرامجها وأهم مميزاتها بالإضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد والثقافة الأردنية وأهم المأكولات الشعبية.

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