“الألمانية الأردنية” تشارك في تطوير مشاريع للسياحة المستدامة

عمان – شاركت كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية في مشروع “مختبر الشرق الأوسط للابتكار” لتطوير مشاريع للسياحة المستدامة في الأردن، ضمن حوار الجامعة مع العالم الإسلامي والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الأكاديمي وبتنسيق من جامعة نيورتنجن جايسلنجن في ألمانيا.

ويهدف المشروع إلى تطوير مفاهيم ونماذج أعمال ، بالتعاون الوثيق مع الجهات المحلية والمجتمع المدني ، وتحديدا في منطقة كفرنجة في شمال شرق الأردن بمشاركة طلبة وأساتذة من جامعات في الأردن وفلسطين ولبنان وألمانيا.

وتضمنت أعمال المشروع المشترك في الأردن أفكارا عن كيفية رعاية التراث الثقافي للمدينة وجعله ملموسا للسياح ، إشراك العائلات والشركات الصغيرة في الأنشطة السياحية مثل: مسارات المشي لمسافات طويلة عبر الجبال القريبة، بالإضافة إلى كيفية إلهام الشباب للتخطيط لمستقبلهم بشكل دائم في المنطقة.

بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة نيورتنجن جايسلنجن شارك في المشروع جامعتي بيرزيت في فلسطين والجامعة الأميركية في بيروت والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، علما بأن الطلبة والمدرسين سيقومون بمشاريع مماثلة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة نورتينغن- ألمانيا.