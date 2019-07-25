الألمانية الأردنية تشارك في مؤتمر التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي

مادبا- شاركت الجامعة الألمانية الأردنية في اليوم الإعلامي لمؤتمر “التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل” والذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مؤخرا برعاية وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.

وألقى كلا من الدكتور وليد المعاني ومديرة برنامج المشروع إيمان قراعين وممثل السفارة الألمانية الدكتور بيرند كوزميتس، كلمات أكدوا فيها على أهمية التعليم التقني والمهني ومواءمة التدريب والمهارات مع احتياجات سوق العمل وأهمية مشاركة القطاع الخاص في ذلك.

واشتمل اليوم الإعلامي على معلومات حول تطبيق برنامج الدراسات الثنائية في الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة القدس كأول منفذين للبرنامج في المنطقة.

وفي ذات السياق، شاركت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض بحلقة نقاشية ضمت ممثلين عن جامعة القدس والمجلس الوطني للمهارات القطاعية والنقابة اللوجستية الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، أكدت فيها أن برنامج الدراسات الثنائية ما هو إلا خطوة عملية رائدة تندرج تحتها فوائد عظيمة للطلبة وسوق العمل إلا أنها ومع ذلك تحتوي على العديد من التحديات والفرص أيضا.

وتم خلال الحلقة تقديم إيجاز عن برامج الدراسات الثنائية في ألمانيا والجامعة الألمانية الأردنية، كما تم عرض لتجربة الجامعة مع قرية العقبة اللوجستية تحدّث فيها كلا من الدكتور ستيفان براون وسيمون ستراسبيرجر وحكم أبو الفيلات المدير العام للقرية والدكتور عبد الرحيم السوسي من كلية العلوم الإدارية واللوجستية في الجامعة وطالبان من الجامعة.

يشار إلى أن مشروع التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل يهدف إلى توجيه مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل الأردني لتحسين التوظيف ودعم برامج الدراسات الثنائية في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي.