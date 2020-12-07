“الألمانية الأردنية” تشارك في مسابقة “هالت برايز العالمية 2020”

عمان- تشارك الجامعة الألمانية الأردنية حاليا في مسابقة هالت برايز العالمية للعام 2020، التي انطلقت مؤخرا بمشاركة فرق طلابية تمثل أكثر من 2000 جامعة من مختلف دول العالم؛ حيث تهدف المسابقة التي تعد أكبر مسابقة لريادة الأعمال على مستوى العالم الى دمج مفاهيم الريادة والابتكار الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة في حل المشكلات العالمية.

وتتبنى هالت برايز سنويا أحد الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، بحيث يتم طرح الهدف على شكل تحدي لإتاحة الفرصة لطلبة الجامعات لتقديم أفكار مشاريع تساعد على حل المشكلة عالميا ليحصل الفريق الفائز بالمرحلة النهائية على الجائزة الأولى التي تقدر بحوالي مليون دولار، وهو لهذا العام تحدي الأمن الغذائي.

وبينت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض، أن الجامعة الألمانية الأردنية تحرص على مشاركة طلبتها من خلال عمادة شؤون الطلبة في مختلف المسابقات والنشاطات ذات الأبعاد الريادية، ولذلك فقد احتضنت ومنذ سنوات منصة للإبداع والابتكار لتحفيز الطلبة على تنمية التفكير الإبداعي والخروج بمشاريع نوعية قابلة للتنفيذ من خلال برنامج الريادة والابتكار، مبينة بأن مشاركة الطلبة في هالت برايز فرصة غنية لتطوير خبراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو حلول إيجابية لمشاكل الغذاء.

ومن جهتها، بينت منسقة المسابقة في الجامعة الطالبة سارة الزبيدي، أن المرحلة الأولى بالمسابقة تبدأ بالجامعات بحيث يتأهل الفريق الفائز مباشرة للمرحلة الثانية ومن بعدها يختار الفريق الفائز دولة من أصل 25 دولة ليتنافس مع الفرق الفائزة من حول العالم، مضيفة أن الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة تخضع لتدريبات مكثفة تؤهلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع وصولا للمرحلة النهائية التي يتم خلالها اختيار أفضل فكرة عالميا من أصل 6 أفكار لربح الجائزة الكبرى.

وأشارت إلى أن الفريق الطلابي المسؤول عن الجائزة بالجامعة الألمانية الأردنية عقد سلسة من المبادرات والتدريبات وورش العمل لتحفيز الطلبة على المشاركة بالمسابقة، كما تم عقد لقاءات مع متسابقين حول العالم وتوفير محتوى تعليمي وتحفيزي على منصات التواصل الاجتماعي للوصول الى أكبر عدد من المتابعين على مستوى الأردن.

وأعربت الزبيدي عن أمنياتها بتأهل فريق أردني للمرحلة النهائية لتمثيل الأردن في هذا النشاط الشبابي العالمي المهم.