“الألمانية الأردنية” تفوز بالمركز الثالث بمسابقة “المهندسين الأردنيين”

عمان – ضمن مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين لمشاريع التخرج المعمارية 2019، تأهل خمسة طلبة من كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية للمرحلة النهائية من أصل خمسة عشر، وهم تالا الحاج وزيد ابو قاعود بإشراف الدكتور فاروق يغمور وكل من سما غيث وتالين سماوي بإشراف المهندس ثائر قبعة بإلاضافة إلى عقل أبو العدس بإشراف المهندس محمد خالد.

وخلال التحكيم النهائي فاز الطالب عقل ابو العدس بالمركز الثالث عن مشروعه “مركز بيلا الأثري للأبحاث” الذي يعرض تدخلا معماريا يتمثل في مركز أبحاث للآثار، ومركز توعوي في الموقع الاثري طبقة فحل “بيلا”، هدفه حماية الموقع من التخريب و التدمير الناتج عن عدم الوعي الكافي لسكان المنطقة و الزوار للموقع من خلال تقديم برنامج يدمج باحثي الآثار و زوار الموقع.

فيما حصلت الطالبة تالين سماوي على جائزة تقديرية عن مشروعها “سجن نساء” والذي يهدف إلى خلق نظام و إيجاد طرق تصبح فيها سجون النساء أكثر تفاعلاً وإثراءاً للنسيج المتواجد فيه ليكون لهذا التفاعل آثار إيجابية على إعادة تأهيل السجينات وأطفالهن وعلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى السجن كمؤسسة.

أما المشاريع الأخرى التي تأهلت للمرحلة النهائية فهي للطلبة سما غيث عن مشروعها ” ما بعد المطران: اكتشاف البؤرة المفقودة من شارع الرينبو” ومشروع ” إعادة تعريف الفراغ العام في العبدلي” للطالبة تالا الحاج ومشروع برج الميدان للطالب زيد ابو قاعود.