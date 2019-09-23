“الألمانية الأردنية” تنال المركز الأول في “Falling Walls Lap Jordan”



عمان- فاز الباحث الأكاديمي الدكتور عمار الخالدي من قسم هندسة الطاقة في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها بالجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول في مسابقة “Falling Walls Lab” العالمية عن مشروعه حول التعقيم بالطاقة الشمسية لمياه الشرب.

وجاء فوز الخالدي بالمسابقة في نسختها الثالثة التي نفذتها جمعية المهندسين الدولية EIC في الأردن بدعم من الوكالة الألمانية للتبادل العلمي DAAD والجامعة الألمانية الأردنية كشريك أكاديمي بعد أن تقدم أكثر من سبعين مشاركا من العلماء ورجال الأعمال الأردنيين الشباب، قدم 20 منهم أفكارهم أمام هيئة محلفين من الخبراء في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الحالي في غرفة تجارة عمان.

وحصل الخالدي على رحلة سفر مجانية الى العاصمة الألمانية برلين لتمثيل الأردن وعرض مشروعة في نهائيات المسابقة التي ستقام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أمام نخبة من المستثمرين والخبراء والعلماء الحائزين على جائزة نوبل.

يشار الى أن “Falling Walls Lab” عبارة عن منصة للأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين من جميع التخصصات الذين يتمتعون بفرصة تقديم أعمالهم البحثية، ونموذج العمل، أو المشروع المبتكر أو الفكرة مع أقرانهم وهيئة محلفين متميزة من الأوساط الأكاديمية والأعمال، وتعد مسابقة بين رياديي الأعمال لتقديم مشاريعهم الإبداعية ومقرها برلين.