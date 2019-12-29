“الألمانية الأردنية” تنظم المؤتمر الدولي لنموذج الأمم المتحدة



عمان – نظم نادي نموذج الأمم المتحدة التابع لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة الألمانية الأردنية المؤتمر الدولي السادس لنموذج الأمم المتحدة بمشاركة مائتي طالب وطالبة يمثلون أندية نموذج الأمم المتحدة في عدد من الجامعات والمدارس الرسمية والأهلية. وأشار نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة خلال افتتاح المؤتمر إلى أن الشباب الأردني مصدر فخر واعتزاز لقيادتنا الهاشمية وذلك لحماستهم والتزامهم ودورهم في خلق مستقبل أفضل لوطنهم وللأجيال القادمة وتحويل التحديات إلى فرص مثمرة.

وبيّن أن المؤتمر يعتبر نموذجا مشرقا لتعليم الشباب الحوار البنّاء ومهارات القيادة والتفاوض وحل النزاعات ليكونوا الصوت المسموع الذي يحمل هموم وطنهم وأمتهم ويدافع عنها في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

من جهته، أشاد السكرتير الأول للشؤون السياسية في السفارة الألمانية في الأردن الدكتور مارك اربل بالمستوى المتميز للعلاقات الأردنية الألمانية ودور الجامعة في ذلك، لافتا إلى أهمية وعي الشباب الأردني وقدرته في حل وتخطي المصاعب التي تواجهه على مختلف الأصعدة السياسية أو الاجتماعية وغيرها. وناقش الشباب المشاركون في المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، عدة مواضيع تضمنت النواحي البيئية والصحية للمشاكل التي تواجهها دول العالم حالياً، حيث تقمص المشاركون دور الدول المتواجدة في الأمم المتحدة وجمعياتها المتخصصة مثل لجنة حقوق الإنسان ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية. بدوره عبّر عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور رائد الخصاونة خلال حفل الاختتام عن سعادته بالنتائج التي توصل لها المشاركون، مثمناً جهود الشاب في تنظيمه. ومؤكداً على دعم الجامعة للنادي وأهدافه والتي من شأنها إنشاء جيل قادر على النقاش المنظم واقتراح حلول مناسبة للمصاعب التي يخوضها. فيما بيّن رئيس النادي الطالب حنا أبو جضم أن النادي يسعى لتطوير مهارات الشباب الأردني بالمناظرة وحل المشاكل على المستوى الوطني أو الدولي، بالإضافة إلى تسهيل وصول عدد أكبر من الطلبة لفعاليات النادي عن طريق إنشاء أول موقع إلكتروني وعقد ورش عمل تدريبية لأول مرة على مدار السنة لطلبة الجامعة بهدف تدريبهم على مختلف المهارات الحياتية.