“الألمانية الأردنية” تنظم يوما للقراءة التفاعلية للأطفال

عمان – نظمت مكتبة الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وحضانة الجامعة والفرق الطلابية (فريق المسرح والدراما وفريق التصوير وفريق متطوعي التنظيم) يوما للقراءة التفاعلية للأطفال بمشاركة أربعين طفلا من أبناء الهيئة التدريسية والإدارية وأبناء المجتمع المحلي.

وجاء ذلك بمشاركة القاصة والأديبة الأردنية سوزان غاوي نصار – المتخصصة في الأدب القصصي وتحديدا في قراءة القصص للأطفال – من خلال قراءتها قصتين من إنتاجها تركز على مفاهيم وقيم وطنية وإنسانية.

وأعربت رئيسة الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض خلال رعايتها للفعالية عن شكرها للقائمين على إنجاحها، مؤكدة ضرورة استمرار الجامعة في نهجها بنشر القيم الإيجابية والإنسانية والذي يأتي منسجما مع فلسفة الجامعة في خدمة الثقافة والأدب وتعزيز هذه القيم في الجامعة والمجتمع المحلي. كما قامت بتكريم الأديبة سوزان نصار لتعاونها مع الجامعة.

من جهته، أكد مدير المكتبة الدكتور عزيز ماضي على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة فريق المكتبة لتأكيد دورها كفضاء للمعرفة والتنوير وتنمية الذات لكافة الأعمار ولمرتادي المكتبة من الطلبة والعاملين وعائلاتهم والمجتمع المحلي.