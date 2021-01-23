“الألمانية الأردنية” تنفذ حملة صيانة لمدرسة العبدلية للبنين

عمان- نفذت الجامعة الألمانية الأردنية، من خلال مكتب مساعد رئيس الجامعة للحرم الجامعي في جبل عمان، حملة صيانة عامة لمدرسة العبدلية الأساسية للبنين والمحاذية لكلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في جبل عمان.

وبينت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض، أن هذا العمل يعد ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتنميته الذي يعد أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الجامعات تجاه المجتمعات المحلية.

وأضافت الدكتورة فياض أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يخص مدرسة العبدلية يعود الى بداية انتقال الكلية الى جبل عمان العام 2013؛ حيث أخذت الجامعة على عاتقها مسؤولية دعم المدرسة وطلبتها لتكون ملائمة للدراسة والإبداع.

ومن جهتها، بينت مساعد الرئيس للحرم الجامعي في جبل عمان الآنسة إكرام الناجي، أن العمل الذي تم تنفيذه من خلال دائرة الصيانة بالجامعة اشتمل على دهان جميع مرافق المدرسة والتمديدات الكهربائية، إضافة الى صيانة المرافق الصحية وساحات المدرسة الداخلية والخارجية، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة بداية الفصل الثاني حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.