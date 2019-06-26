الألمانية الأردنية من أفضل 1000جامعة من جامعات العالم بحسب تصنيف (QS)

الغد– أُعلن في العاصمة البريطانية لندن إطلاق نتائج التصنيف العالمي (QS) للجامعات لعام 2020، حيث أحرزت الجامعة الألمانية الأردنية وهي جامعة حكومية وللعام الثاني على التوالي ترتيبا متميزا من ضمن أفضل 1000 جامعة من جامعات العالم بحسب تصنيف (QS) العالمي.

ويذكر أن الجامعة الألمانية الأردنية تدخل ضمن هذا التصنيف للمرة الثانية منذ تأسيسها، حيث أنه يعتبر واحدا من أكثر التصنيفات العالمية للجامعات تميزا. ويدخل هذا التصنيف أربع جامعات في الأردن، وقد تميزت الجامعة الألمانية الأردنية بالبحث العلمي وتركيزها على التخصصات حسب ما ورد في نتائج التصنيف.

ويعتمد التصنيف العالمي(QS) في دورته 2020 على ستة ركائز هي: السمعة الأكاديمية للجامعة، والسمعة بين شركات التوظيف، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية للطلاب، وعدد الاستشهادات لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب والطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة، ومن المثير للاهتمام أن الجامعة الألمانية تميزت بشكل يفوق المستوى العالمي بالنسبة لأعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب والطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة.

وقالت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض إن إحراز هذا المركز في تصنيف (QS) العالمي يثبت بشكل واضح النموذج المتميز الذي تتبناه الجامعة حيث أنها ثنائية الثقافة وعابرة للحدود بين ألمانيا والأردن، إضافة إلى تركيزها على التعليم التطبيقي مما نتج عنه مخرجات تعليمية متميزة أدت الى ارتفاع نسبة التوظيف بين خريجي الجامعة وزيادة عدد الأبحاث العلمية المستشهد بها.

وأضافت أن الجامعة الألمانية الأردنية ملتزمة بالتعليم التطبيقي حيث تركز على البعد الألماني والتطبيقي، وهذا ما تعكسه نتائج التصنيف الذي يهدف إلى التعريف بالجامعات وتوفير مقارنة عالمية فيما بينها تجاه مهمتها الوطنية لتبقى ضمن الجامعات المرموقة عالميا. وبينت أن الجامعة ستبقى ملتزمة بالعمل على تحقيق وضمان الجودة الأكاديمية بتطبيق أحدث المعايير المعتمدة عالميا ومن خلال تحقيق المزيد من الاعتمادات الألمانية والعالمية.