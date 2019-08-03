“الألمانية للتعاون الدولي” تعقد ورشة عمل لدعم أهداف التنمية المستدامة في الأردن

البحر الميت-الغد-عقدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ‘GIZ’ ورشة أعمال يوم السبت بعنوان ‘ أهداف التنمية المستدامة والإعلام -شراكة ونماء’ تحت رعاية وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة بحضور عدد واسع من الصحافيين.

وقال الوزير الشحاحدة في كلمته خلال افتتاحه أعمال الورشة، ان هذه الورشة تسلط الضوء على تعزيز الشراكات الاعلامية ودورها الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أخذت بعداً عالميّاً في السنوات الاخيرة.

واكد على ان الحكومة تسعى جاهدة بكل طاقاتها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، مشيرا الى ان وزارة البيئة نقطة اتصال وممثل الحكومة في اتفاقية ريو الدولية التي تشمل الاتفاقية الإطارين التغيير المناخي واتفاقية التنوع الحيوي، واتفاقية التصحر.

ونوه الشحاحدة ان الوزارة تسعى للوصول للتنمية الشاملة التي يعد المواطن الاردني هو محور العملية التنموية وأساسها، مضيفا ان الوزارة قامت مع شركاء محليين من وزارات ومؤسسات وطنية وبدعم من وكالات الإنماء الدولية وعلى رأسها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التنموية في مجالات عديدة كان له اثر إيجابي واضح على الامن الغذائي والتمكين الاقتصادي وحماية البيئة على امتداد الوطن .

وشدد على انه بالرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تتطلب الاستمرارية في التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية الشاملة.

وأعلن ان وزارة الزراعة تسعى جاهدة لادخال السياسات والخطط وتنفيذها وبما يساهم في زيادة وتيرة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المجتمعات الريفية في مختلف محافظات المملكة، والمساهمة في تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام لضمان تحقيق أفضل توازن بين الحاجة الى تحسين الإنتاجية الزراعية والمتطلبات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

واعتبر ان التنمية الزراعية والريفية مازالت نموذجا حيا للتنمية المستدامة، والمحرك الذي يدفع المراحل الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان وزارة الزراعة تسعى لتحسين الإنتاجية باستخدام وادخال التكنولوجيات الحديثة، والأصناف النباتية المحسنة، وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي الذي يشكل مصدرا اساسيا لشرائح احتوائية واسعة في المجتمع.

وبدوره قال مدير مشروع الاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية في الأردن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتور اوليفر شلاين، ان الشراكة بين الاردن وألمانيا مستمرة منذ سنوات طويلة والتي سجلت ٦٠ عاما، في حين ان الوكالة عقدت العديد من الشركات مع شركاء محليين في المجالات التي تخدم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

ونوه الى الاردن من اعلى الدول التزاما بتطبيق اجندة ٢٠٣٠ بخصوص التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مواصلة وتنمية الشراكة مع الحكومة الاردنية وجميع الجهات ذات العلاقة نحو دفع إنجاح المبادرات التي تطلقها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وشدد على ان الاعلام في الاردن يلعب دورا مميزا في تحقيق التزامات اجندة التنمية المستدامة.

وتتناول الورشة على مدى يومين العديد من المواضيع التي تخدم التنمية المستدامة، لاسيما مساهمة GIZ في دعم الاردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور البرلمان الاردني والامن الغذائي.