الألمان أكثر السياح زيارة لأنطاليا

زار أكثر من 8 ملايين سائح منطقة أنطاليا التركية ابتداء من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف آب/ أغسطس الحالي، وأن روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السياح في هذه المنطقة.

وفي التفاصيل، زار 8 ملايين و15366 سائحا أجنبيا أنطاليا، وهي العاصمة السياحية لتركيا، منذ 1 كانون الثاني الماضي حتى 17 آب الحالي.

ومع نمو التدفق السياحي، بدأت هذه المنطقة السياحية في تركيا بالعودة إلى مؤشرات ما قبل الجائحة (جائحة فيروس كورونا).

وفي العام الماضي، استقبلت أنطاليا بشكل عام نحو 9 ملايين سائح.

وأصبحت ألمانيا رائدة في قائمة التدفق السياحي إلى أنطاليا خلال الأشهر الماضية.

ووصل إلى أنطاليا من ألمانيا مليون و364 ألف سائح، وهذا أكثر بمقدار 250% من مؤشرات الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحتل روسيا التي كانت تتصدر هذه القائمة في السنوات الماضية، المرتبة الثانية فيها في العام الحالي، إذ بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا أنطاليا هذا العام مليونا و276 ألف شخص، وهو أكثر بمقدار 13% مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتليها بريطانيا (617440 سائحا)، وبولندا (392135 سائحا)، وهولندا (236115 سائحا). (RT)