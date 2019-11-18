الألياف تطهر الأمعاء من السموم وتقي من السرطان

الغد– قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان كما نقلت الجزيرة إن الألياف الغذائية تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة، حيث إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات مثل البازلاء والفاصولياء، والفواكه مثل الكيوي والأناناس، والخضراوات مثل السبانخ والكرنب، ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.
وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية تبلغ ثلاثين غراما يوميا.
وأوضحت كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من السموم وحماية جدار المعدة، مما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.
وتساعد الألياف الغذائية أيضا على الشعور بالشبع من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية، حيث إنها تعمل على ملء المعدة، وبالتالي تناول الطعام بكميات أقل، مما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحول الألياف الغذائية دون ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة ونسبة كبيرة، مما يحمي من نوبات الجوع الشديدة ويقي من الإصابة بداء السكري.