الأمانة: ألف شكوى إلكترونية “قص وتقليم أشجار” العام الجاري

عمان- الغد- تعامل قطاع الشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمّان / دائرة الزراعة مع 1000 شكوى “قص وتقليم أشجار” العام الجاري وردت عبر نافذة الخدمات الإلكترونية .

وبين مدير دائرة الزراعة المهندس معين زريقات، أن الأمانة تقوم بتوجيه المخاطبات الرسمية للجهات الحكومية ذات العلاقة، مرفقة نسخة من الشكوى لمعالجتها، وذلك بعد عملية فرز الشكاوى الواردة إليها بالخصوص.

واشار إلى أن 99% من الشكاوى تعلقت بأمور السلامة العامة، حيث تم معالجتها جميعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل كوادر الأمانة الزراعية في حالات الطوارىء التي تعلن حسب الظروف الجوية، على مدار الساعة من خلال الفترات الصباحية والمسائية والليلية .

وأوضح المهندس زريقات، أن فرق الأمانة تتعامل مع الظروف الجوية في الفترتين الصباحية والمسائية من خلال خمسة ورش إضافة لورشتي ميدان مساندة، وورشة واحدة مجهزة بالكامل في الفترة الليلية .

وتتولى هذه الكوادر التعامل مع كافة الملاحظات المتعلقة بالأعمال الزراعية والاشجار التي ترد الى غرف طوارىء أمانة عمان الناجمة عن الظروف الجوية وتشكل خطراً على السلامة العامة ، علما بأن هذه الكوادر ستتعامل مع الملاحظات المتعلقة بالأشجار ضمن جوانب الطرق والشوارع والحدائق وخارج المنازل فقط .

وتعمل الأمانة على تزويد كوادرها الزراعية الموزعة على خمسة مراكز تابعة لها، بكافة الآليات والمعدات اللازمة وأدوات السلامة العامة للعمل على مدار الساعة .