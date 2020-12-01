“الأمانة”: إعادة فتح شوارع رئيسية في عمان

عمان- الغد- أعادت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير فتح الشوارع الرئيسية في كل من شارع عبدالله غوشة باتجاه السادس ومن شارع المطار يسارا باتجاه الثامن / شارع زهران بعد ان أنجزت الاعمال المطلوبة للعبارة الصندوقية لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في شارع شهداء الحرم الإبراهيمي خلف فندق جينيفا ٠

وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس رائد حدادين ان شبكة تصريف مياه الأمطار تربط شارع الحرم الإبراهيمي مع شارع زهران باتجاه مبنى الملكية وستعالج مشاكل ارتفاع منسوب المياه التي يتم رصدها سنويا في شارع شهداء الحرم الإبراهيمي ، علما انه قد تم المباشرة في الأعمال في شهر ٩ وتمت حسب الخطة المعدة مع اختصار المدة الزمنية.

وأشار حدادين ان الأعمال المتبقية ليس لها تاثير على الحركة المرورية في الشوارع الرئيسة ، و ان نسبة الإنجاز في المشروع تزيد عن ٨٠٪