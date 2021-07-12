الأمانة: انذار 117 منشأة ومخالفة وإغلاق 4

عمان- حررت دائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في امانة عمان الكبرى امس 117 انذارا لمنشآت مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية وأربعة اغلاقات على أمر الدفاع و6 مخالفات للاشتراطات الصحية والمهنية.

ونفذت الدائرة 710 زيارة مجدولة، وتابعت 39 منشأة اقتصادية تقدم الأرجيلة. كما نفذت لجنة السلامة العامة جولة أسفرت عن تحرير مخالفة واحدة لأفراد على ضبوطات وزارة الداخلية.

وزارت اللجنة السياحية 14 منشأة سياحية وحررت 4 انذارات مهن ومخالفة أفراد على أمر الدفاع.

بترا