الأمانة: بعض الطرق الفرعية في تلاع العلي والجبيهة وضاحية الرشيد مغلقة

تعاملت أمانة عمان الكبرى، مع 800 ملاحظة من خلال أرقام هواتف مركز التحكم، خلال المنخفض الحالي.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ تبنى وفق معطيات النشرات الجوية، مثمنا دور كوادر الأمانة التي تعمل على مدار الساعة، خاصة عمال الوطن.

وبين الشواربة، أن جميع الطرق الرئيسة سالكة في عمان باستثناء بعض الطرق الفرعية ببعض المناطق مثل مناطق تلاع العلي والجبيهة وضاحية الرشيد، مؤكدا أن كوادر الأمانة تعمل على فتح تلك الطرق.

وكانت أمانة عمان جهزت 328 آلية إنشائية كبيرة، و35 كاسحة للثلوج و150ماتور شفط مياه بمختلف أحجامها وقدراتها، إضافة إلى 9 ماتورات شفط مياه مجرورة كبيرة، للتعامل مع الظروف الجوية السائدة بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى.

— (بترا)