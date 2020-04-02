“الأمانة” تباشر بتعقيم مخيمي الحسين والنصر

عمان- باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، بتعقيم مخيمي الحسين والنصر، بعد أن قامت يوم أمس، بتعقيم مخيم الوحدات بالكامل، وذلك بتوجيهات من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وقال مدير دائرة البيئة المهندس ابراهيم الهبارنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إعادة رش وتعقيم المدينة هي عملية مستمرة على مدار الساعة في ظل هذا الظرف الاستثنائي لأزمة كورونا.

وأضاف إن عملية التعقيم شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية وأمام محيط الفنادق والمنشآت التجارية والمحيط الخارجي للمستشفيات والمراكز الصحية. وبين الهبارنة ان 100 آلية متخصصة بالرش والتعقيم تعمل على إدامة تعقيم المدينة، فضلا عن وجود 350 مضخة رش يدوي موزعة على مناطق العاصمة. وتواصل كوادر الأمانة جمع ونقل النفايات من خلال شفتين وبمعدل يومي يصل الى 3500 طن وذلك لإدامة نظافة المدينة، وفقا للهبارنة.-(بترا)