الأمانة تتجه لهيكلة خطوط باصات المتكاملة في عمان

عمان- الغد- بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، سبل تطوير منظومة النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (Microsoft Teams)، ضمن سلسة من لقاءات العمل للوصول الى رؤية مشتركة بين وزارة النقل وأمانة عمان، بهدف تطوير منظومة النقل.

وقال العين الحمارنة إن منظومة النقل العام المتكاملة تسهم وبشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في المملكة، وذلك عبر وضع خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني.

وأوضح أن إصلاح منظومة النقل ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع طموحات وتطلعات الدولة الأردنية، ويلبي آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال الشواربة، من جهته، إن استراتيجية الأمانة في النقل تعتمد على 4 محاور رئيسة، هي النقل العام، تطوير التشريعات، مشروع التحول الإلكتروني، وإيجاد ذراع استثماري بالاعتماد على أصول الأمانة.

وأضاف أن الأمانة تتعامل مع النقل العام كمشروع وطني استراتيجي تنموي يكون له انعكاس ايجابي على حياة المواطن بكل التفاصيل كونه يعتبر البوابة الكبيرة لخلق التنمية المستدامة.

وأكد الشواربة أن خطط الأمانة التي تهدف لتنفيذها تصبو إلى زيادة عدد حافلات النقل، وهيكلة الخدمات، والاستثمار في الباص السريع، والحافلات الكهربائية، إضافة إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية الحديثة وخاصة في دفع الأجرة إلكترونيًا وتوفير المراقبة الإلكترونية لتحسين إدارة النقل العام.

وبين أن الأمانة تسير نحو هيكلة خطوط الباصات داخل مدينة عمّان التابعة للشركة المتكاملة، من خلال تعزيز بعض الخطوط بنسبة 51 بالمئة كمشغل دولي ونسبة 49 بالمئة كمشغل محلي، لافتًا إلى إنشاء الأمانة لشركة “رؤية عمان” الحديثة للنقل، وطرح عطاء لشراء 151 حافلة جديدة من أصل 286 حافلة.

وأشار الشواربة إلى المواصفات الحديثة للنقل الحضري داخل المدن، والذي سيوفر حافلات عصرية تخدم السكان بجودة عالية تتمتع بالموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان وتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأنظمة للدفع الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.