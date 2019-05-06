الأمانة تتعامل مع 800 شكوى إلكترونية يوميا

عمان- الغد– كثفت دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في أمانة عمان فرق الرش الميداني للتعامل من ملاحظات وشكاوي المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان وقرب فصل الصيف من خلال ثلاث شفتات.

وأكدت مديرة الدائرة المهندسة شتورة العدوان، أن فصل الصيف الحالي يشهد تزايد وهو ما لوحظ في الفترة الأخيرة بإعداد شكاوي الحشرات بسبب الموسم المطري الغزير هذا العام وكثافة الغطاء النباتي وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا.

وبينت أن هذه الحشرات هي من الآفات الزراعية وليست ضارة بصحة وسلامة الإنسان وهي ليست من اختصاص أمانة عمان كون الأمانة مسؤولة عن مكافحة آفات الصحة العامة والتي تشمل الحشرات الضارة بصحة وسلامة الإنسان.

وكشفت العدوان أن دائرة مكافحة ناقلات الأمراض تتعامل يوميا مع نحو 800 شكوى الكترونية من خلال موقع الامانة الالكتروني.