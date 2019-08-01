الأمانة تتوج بلقب بطولة الاستقلال لقدامى لاعبي الاندية

عمان – الغد – أحرز فريق قدامى أمانة عمان في خماسي كرة القدم، لقب بطولة الأستقلال لقدامى لاعبي الاندية التي نظمتها دائرة المرافق والبرامج الرياضية التابعة للأمانة، بفوزه على قدامى لاعبي عين كارم بنتيجة 7-4 ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبد الله الثاني “القويسمة”.

وياتي إحراز الامانة لقب البطولة، بعد أسبوع من فوزها بكأس بطولة الشركات لقدامى اللاعبين عقب انتصارة العريض على فريق مستودع أدوية شقير بنتيجة 5-3. وفقا لمدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية ابراهيم الهبارنة.

وسجل لقدامى لاعبي الامانة كل من علي عبد المنعم، وحارس المرمى عماد الطرايره، واللاعب محمد الزيود، وهدفين لكل من اللاعبين حمدي سعيد واسماعيل الخطيب، في ما احرز لفريق قدامى لاعبي عين كارم عبد الله الصوباني ومحمد ابو ريما واياد نصار ومهدي روبين.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم الفريق الفائز كاس البطولة وتقليد اللاعبين الميداليات، علما ان الفرق المشاركة هي قدامى لاعبي اندية الجزيرة والاهلي واليرموك والقادسية وحطين وشباب الحسين.