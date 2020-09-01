“الأمانة” تجدد 64 ألف رخصة مهن الكترونيا 

عمان- الغد- جددت امانة عمان الكترونياً من بداية العام الجاري 64 الف رخصة مهن من اصل 100 الف رخصة داخل حدود مناطقها ، واصدرت 4100 رخصة مهن جديدة .

ووفقا لمدير دائرة المهن والاعلانات في الامانة المهندس عادل الصهيبا اصدرت الأمانة من بداية العام الجاري ولغاية تاريخه 200 رخصة مهن من داخل المنزل لترتفع عدد الرخص المهنية من داخل المنزل الى 500 رخصة علماً انها معفاة من الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء .

ورجح المهندس الصهيبا ان تباشر أمانة عمان بعد منتصف الشهر المقبل ( تشرين أول 2020 ) إصدار رخص المهن الكترونيا لتكتمل منظومة الخدمات المتعلقة برخص المهن وعددها 13 ومنها إصدار وتجديد رخصة مهن ، نقل موقع ، نقل ملكية ، تعديل بيانات سجل تجاري ، إصدار وتجديد لوحة إعلانية .