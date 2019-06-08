“الأمانة” تحتفي بعيد الجلوس الملكي

عمان – تقيم أمانة عمان الكبرى عند الثامنة من مساء اليوم في المدرج الروماني احتفالا وطنيا كبيرا بمناسبة عيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني وعيد الاستقلال 73، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وتستهل الأمسية الوطنية التي تقام تحت شعار “وتستمر المسيرة” بكلمة لأمين عمان يوسف الشواربة، وتشتمل على فعاليات فنية منوعة لموسيقات القوات المسلحة، وأغان وطنية للفنانين حسين السلمان وسعد أبو تايه ويحيى الصويص.

ودعت “الأمانة”، في بيان أمس، المواطنين للحضور والمشاركة بهذا الاحتفال الكبير الذي يعبر عن فرحة الأردنيين بالأعياد الوطنية، مشيرة الى انها خصصت مواقف مجانية في مجمع رغدان السياحي وستعمل على تعزيز ترددات حافلات “مكوك البلد” مجانا لتأمين نقل المواطنين لموقع الاحتفال. -(بترا)