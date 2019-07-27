الأمانة تحدد أماكن بيع الأضاحي

عمان- الغد- حددت أمانة عمان 12 موقعا لبيع وذبح الأضاحي للعام 2019 مع حصر عملية تقديم الطلبات الكترونيا عبر موقع الامانه WWW.AMMAN.JO اعتباراً من صباح يوم بعد غد الأثنين 29 تموز ولغاية نهاية دوام الاثنين من الشهر المقبل 5 آب.

ووفقا للمدير التنفيذي للرقابة الصحية / مدير مشروع الأضاحي في الأمانة الدكتور يسار الخيطان فانه ستجري عملية القرعة للمتقدمين إلكترونيا يوم الثلاثاء 6 آب.

واعلنت الامانة ان المواقع التي تم تحديدها ستغطي مختلف مناطق العاصمة وهي :

منطقة بسمان في موقع عين غزال بالقرب من مشتل الأمانة نهاية شارع البطحاء.

ومنطقة شفا بدران في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران والمقبرة القديمة.

ومناطق زهران وبدر والمقابلين في المساحة الواقعه على شارع الامير حسين .

ومنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية ، وفي منطقة وادي السير في حي الظهير على شارع نالتشك ، وفي منطقة القويسمة على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، وفي منطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية.

وفي منطقة طارق على شارع النهضة بجانب مدارس عبداللطيف عابدين ، وفي منطقة مرج الحمام في المساحة الواقعه ضمن القرية الملكية من الجهة الغربية.

وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش ، وفي منطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ــــ خلف مواقف سيارات قسم حماية البيئة ، وفي منطقة أحد بموقع المسلخ _الماضونة سوق الحلال.

واشار الخيطان إلى أن تحديد مواقع بيع وذبح الاضاحي يأتي للتسهيل على المواطنين والمحافظة على الصحة وسلامة البيئة العامة فضلا عن منع ظاهرة الذبح العشوائي ضمن شوارع عمان والاحياء السكنية فيها.

وألزمت التعليمات التاجر بدفع مبلغ 100 دينار بدل خدمات عن كل حظيرة، و400 دينار كتأمينات مستردة في حال التزام صاحب الحظيرة بالشروط والتعليمات عن كامل المدة وهي يوم قبل العيد وأيام العيد الاربعة فقط وتصادر في حالة عدم إلتزامه بالشروط.

وحددت التعليمات مساحة الحظيرة بألا تقل عن 100 متر مربع. وتجهيز الموقع المخصص بالاسيجية والمذابح وتوفير الماء، وخزان لجمع الدم ووضعه في المكان المخصص للذبح على نفقته الخاصة حسب الشروط الشرعية والصحية للذبح.

وشددت التعليمات على توريد التجار أضاحي مطابقة للشروط الشرعية والصحية، وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة، وأكياس بكميات وأحجام مناسبة للحوم ، وقطعة خشب او بلاستك مناسبة لتقطيع اللحوم.

وسمحت بعرض وبيع الجمال والأبقار الحية بالموقع شريطة أن تذبح فقط في مسلخ الأمانة الرئيسي بمنطقة عين غزال، فيما منعت ذبح الاضاحي إلا في المكان المخصص داخل الحظيرة.

والزمت التجار بإخراج أي أضحية يتم رفضها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح في حال مخالفاتها الشروط الشرعية والصحية والالتزام بشروط الرفق بالحيوان مع إلزام التاجر تأمين أضحية بديلة للزبون تكون مطابقة للشروط عوضا عن المتلفة.

و فور إنزال الأضحية الى الحظيرة بحيث سيتم توجيه مخالفة بحق كل من يخالف الشروط.

بموجب التعليمات يتم توريد الأضاحي للموقع أولا بأول عن طريق المركبات وإخراجها فورا من الموقع.

كما منعت التعليمات التاجر بيع او وضع أي أضحية خارج أو بجوار الحظيرة المخصصة له ، او تأجير أكثر من حظيرة في الموقع لنفس التاجر إلا في حال وجود فائض بعدد الحظائر مع إعطاء الأولوية لأصحاب الملاحم المتواجدة في نفس منطقة العرض.