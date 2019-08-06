الأمانة تحدد موعد انتخاب نائب الأمين

عمان- الغد- حدد مجلس أمانة عمان، الثلاثاء، يوم 24 من آب الجاري موعدا لانتخاب نائب أمين عمان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس أمانة عمان ظهر اليوم ووضع فيها أمين عمان أعضاء المجلس بصورة الزيارة الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا لمشروع محطة الحافلات والركاب الرئيسية في صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد وركزت توجيهات جلالته على تسريع إنجاز اعمال البنية التحتية في مواقع العمل و زيادة حافلات باص عمان وفق الخطوط والمسارات المتاحة.

ولقت أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الى أن الزيارة تؤكد إهتمام وحرص ومتابعة جلالة الملك لكامل التفاصيل التي تخدم المواطن وتحقق التنمية في المدينة.

كما صادق المجلس على تحويل 3 مليون دينار من حساب عوائد النقل العام (المقر ضمن موازنة 2019) الى حساب صندوق امانة عمان لتغطية مصاريف تطوير النقل العام التي تم دفعها من الصندوق.

وأشاد اعضاء المجلس بانجازات أمانة عمان المتوالية على الارض، والنقلة النوعية التي حققتها خاصة في منظومة النقل العام من خلال باص عمان وهو ما عزز ثقة المواطن بخدمات الامانة بالوصول الى نقل عام حقيقي.

وأكدوا ان مدينة عمان باتت اليوم ورشة عمل كبيرة للنهوض بملف النقل العام في مدينة عمان من خلال أعمال البنى التحتية الجارية ضمن مشروع الباص سريع التردد والتحسينات المرورية في نقاط مرورية صعبة وهو ما سيحقق حال إنجازها نهضة وتنمية في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر تحدي كبير امام المدينة.