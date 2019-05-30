“الأمانة” تحصل على رخصة توليد كهرباء من النفايات

مؤيد أبو صبيح

عمان – حصلت أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس على رخصة توليد كهرباء من مصادر الغاز الحيوي لغايات الإستهلاك الخاص المربوطة على نظام التوزيع بنظام العبور.

والغاز الحيوي المولد للكهرباء مستخرج من طمر النفايات في الخلايا رقم 1 و 2 و3 في مكب الغباوي التابع للأمانة .

وقال المدير التنفيذي للبيئة في الأمانة المهندس محمد الطيطي لـ ” الغد”: إن الطاقة الكهربائية المتولدة من المشروع ستغطي ما نسبته 40 % من حاجة أمانة عمان الكبرى.

وبين، إن الإستطاعة التوليدية للمشروع ( ميجاواط) 4.635، مشيرا إلى أن المشروع ينفذ بالتشارك مع البنك الأوروبي.