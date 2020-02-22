الأمانة تخاطب الحكومة لخفض رسوم ساحة تصدير السوق المركزي

عمان- الغد- قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان، أنس محادين، إن الأمانة خاطبت الحكومة بكتاب رسمي

لإعفاء المزارعين بنسبة 75 بالمئة من رسوم ساحة التصدير في السوق المركزي.

واشار محادين في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن اصدار القرار سيخفض الرسوم على الطن الواحد للخضار من 10 دنانير إلى 5ر2 دينار، ورسوم طن الفواكه من 15 دينارا إلى 5ر3 دينار.

ورحب رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة بالقرار. وقال إن الاتحاد اتفق مع المصدرين على تحمل كلف العبوات الفارغة، في الوقت الذي سيتم تصنيف البضاعة من قبل المزارع قبل توريدها إلى السوق المركزي لبيعها في المزاد العلني.

وكان الاتحاد العام للمزارعين، طالب في بيان سابق أمانة عمان ووزارة الزراعة ونقابة تجار مصدري الخضار والفواكه بإعفاء ساحة الصادرات من الرسوم التي تتقاضاها الأمانة، وكذلك إعفاء المزارعين من ثمن العبوات وأجور النقل، ورسوم فحوص المتبقيات.