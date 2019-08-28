“الأمانة” تخطط لاستثمار 450 دونما في “كوريدور عبدون”

عمان- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة تعمل على إعداد مخطط شمولي لاستثمار 450 دونما من أصولها في كوريدور عبدون من خلال طرح كل مشروع بما يشكل فرصا استثمارية حقيقية.

وقال الشواربة خلال لقاء استضافته جمعية الشؤون الدولية اليوم الأربعاء بعنوان: عمان تحديات وفرص: إن الأمانة تعمل على دعم الاستثمار في المدينة بتبسيط الاجراءات ووجود أحكام تنظيم متنوعة، في ظل وجود تحد في موازنتهاة أوجب التفكير بتعزيز الإيرادات بعيداً عن الضرائب والرسوم بالبحث عن بدائل، وتأسس ذراع استثماري للأمانة (شركة رؤية عمان ) المفوضة باستثمار أصول الأمانة.

وأشار إلى أن الأمانة بدأت بتحويل النفايات لاستثمار حقيقي لإنتاج الطاقة الكهربائية بإطلاقها من مكب الغباوي مشروع الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات بقدرة تبلغ 8ر4 ميجاواط / بالساعة، ما يوفر حوالي خمسة ملايين دينار سنويا أو ما يعادل 40 بالمئة من فاتورة الكهرباء.

وبين أن غياب الاستراتيجيات طويلة المدى ومنظومة النقل الحقيقية قاد الأمانة لبناء خطة عمل تستند على ثلاثة محاور، وهي رفع كفاءة منظومة النقل العام بالمدينة، واستكمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد نهاية عام 2020، وإعداد استراتيجية للنقل العام بالمدينة طويلة المدى للوصول إلى أنماط النقل التي تحتاجها المدينة والتوسع بتقديم الخدمة.

ولفت إلى ان الأمانة اسست شركة “رؤية عمان للنقل” التي قامت بتشغيل حافلات بمواصفات عالمية ومنظومة دفع إلكتروني، وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين أن مشروع التحول الإلكتروني الذي وصلت نسبة الانجاز فيه 52% يهدف إلى تبسيط الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرار والحيادية ومحاربة الفساد والحصول على الخدمة من أي موقع دون مراجعة مناطق ودوائر الامانة ما سيكون له إنعكاسات ايجابية على واقع الاستثمار في مدينة عمان. (بترا)