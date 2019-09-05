الأمانة تدخل 123 آلية جديدة – صور

عمان- الغد- أدخلت أمانة عمان الى الخدمة 123 آلية متخصصة لأعمال البيئة والبنية التحتية والزراعة بهدف تعزيز وتطوير اسطولها خلال احتفال أقيم اليوم الخميس في حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وتعتبر هذه الآليات والمركبات الدفعة الاولى وتبلغ كلفتها 12 مليون دينار 50 بالمئة منها منحة من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة البريطانية وتتميز بتحقيق وفر في عملية التشغيل، وأجهزة رقابة للآلية ولقيادة السائقين ومواصفات عالمية للسلامة العامة.

وأكد الشواربة أن الأمانة تدرك تماماً عند إطلاقها لخطة التغير المناخي ضرورة التعامل بجدية مع الأسباب العالمية لهذا التغير وهو ما ذهبت اليه بطرحها عطاءات شراء آليات ومعدات تتوافق مع الشروط البيئية وأهداف التنمية الشاملة.

وأشار الى اهمية التمكين المؤسسي من خلال رفع جاهزية الفريق العامل، ورفع كفاءة المعدات والآليات والاجهزة الفنية التي أكد أن شراءها يتم وفق متطلبات تحقق تنفيذ الخطط والبرامج وبما يسهم برفع كفاءة المؤسسة .

ولفت الى أن هذه الآليات صديقة للبيئة وهو توجه باشرت به الأمانة بعد شرائها سيارات تعمل على الكهرباء، مؤكدا أنها ستستمر بالتعاون والاستفادة من الشراكة القائمة مع مؤسسات دولية خصوصا بنك الإعمار الأوروبي وممثلي الشركات العالمية في الاردن . واضاف أن مقدرات أمانة عمان هي مقدرات وطن وليست للمؤسسة فحسب، وأن الامانة عند بناء خططها واستراتيجياتها تكون متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية.

حضر حفل التسليم نائب امين عمان الدكتور مخلد المناصير، ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، واعضاء مجلس الامانة ونواب مدير المدينة والذين شاركوا أمين عمان في جولته على الآليات واستمعوا من المعنيين الى شرح حول مواصفاتها الفنية . واشار المدير التنفيذي للأسطول المهندس حسام النجداوي الى ان هذه المركبات والآليات أحيلت بعطاءات من خلال مجلس أمانة عمان على سبع شركات محلية أردنية وهم وكلاء حصريون لهذه المركبات المكفولة لمدة عامين وبعضها لخمس أعوام شاملة كافة قطع الغيار المستهلكة وسوء الصنع.

وتشمل الآليات والمركبات الجديدة على لودرات عدد 20 ، وحفارات جنزير وكوتشوك عدد 4 ، وآليات ثقيلة مجنزرة عدد 6 ، وباكو لودر كوتشوك صغير عدد 5 ، ومني لودر عدد 10، وتركتور زراعي عدد 10، وكانسات طرق كبيرة عدد 6 ، وونشات رفع حاويات عدد 10، وناقلات نفايات عدد 6 ، وجريدرات عدد 2 وقلابات عدد 10، وصهاريج ماء سعة 15مترا مكعبا عدد 15، وكمبريسة هواء صغيرة عدد 17 ، ورافعات شوكية مختلفة الاحجام عدد 2 .