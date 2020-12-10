“الأمانة” تدعو المواطنين للاستفادة من الإعفاءات والحوافز قبل نهاية العام

عمان- دعت أمانة عمان الكبرى، المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح إعفاءات وحوافز في حال تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الامانة قبل نهاية العام الحالي.

واشارت الامانة في بيان اليوم الخميس، الى ان المنح تتضمن، خصما على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والزراعية داخل وخارج التنظيم (حسب تنظيم القطعة)، سواء أكانت مستغلة من مالكيها او مؤجرة للغير، بنسبة 10 بالمئة في حال الدفع النقدي، و15بالمئة في حال الدفع الإلكتروني، وذلك حتى نهاية 31 كانون الأول الحالي.

ومنحت خصما على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف للمباني التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال والمنشآت السياحية والاستثمارية داخل وخارج التنظيم (حسب تنظيم القطعة) ، المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20بالمئة في حالة الدفع النقدي، و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

واضافت ان الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31 الحالي.

وقالت انه يتم منح خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان على المكلفين بنسبة 20بالمئة في حالة الدفع النقدي، و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني، في حال القيام بالتسديد قبل نهاية العام.-(بترا)