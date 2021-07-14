“الأمانة” ترفع المهن المسموحة بالسكن من 13 إلى 17

عمان-الغد- أقرت لجنة أمانة عمان في جلستها التي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، مسودة التعليمات الخاصة برخص المهن في المناطق السكنية ضمن حدود الأمانة، وسيتم تطبيقها بعد صدورها في الجريدة الرسمية.

وبحسب التعليمات، فقد تم زيادة عدد المهن المسموحة بالسكن من 13 حالياً لتصبح 17مهنة، حيث تم إضافة مهن أدوات ومواد التنظيف والورق الصحي، إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، أعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية، علماً أنه سيتم وضع الشروط الناظمة لضمان توزيعها العادل بما يخدم الأحياء. كما وافقت اللجنة على مسودة تعليمات إنشاء وترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان، وسيتم تطبيقها بعد صدورها بالجريدة الرسمية، وبموجب التعليمات سيسمح باللافتات الإعلانية الإلكترونية ضمن شروط ومقاييس ومعايير. وحسب التعليمات، سيتم السماح بزيادة ارتفاع اللافتات التعريفية على أبواب المحلات من نصف متر إلى متر، كما ستعالج التعليمات الجديدة التشوه الناجم عن اللافتات الإعلانية على الحجر. كما وافقت اللجنة على توقيع اتفاقية مع بلدية أم الرصاص الجديدة لتحصيل مخالفات السير، وصادقت على قرارات لجنة الاستثمار المدرجة على جدول الأعمال.