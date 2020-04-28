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“الأمانة” ترفع 12 ألف طن نفايات منذ بداية رمضان

منذ ساعة واحدة

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عمان- رفعت الكوادر المسؤولة عن نظافة العاصمة في أمانة عمان الكبرى 12 ألف طن نفايات من بداية شهر رمضان، بمعدل يومي بلغ 3 آلاف طن.
وقال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الكوادر القائمة على إدامة نظافة المدينة وعددها يصل الى نحو 3 آلاف عامل( بنسبة 50 بالمئة من إجمالي العمال في ظل هذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا)، تعمل على نظام شفتين من التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا ومن التاسعة مساء ولغاية الرابعة فجرا. واكد النجداوي ان تعاون المواطن في اخراج النفايات بأكياس محكمة الإغلاق وبالأوقات التي تم تحديدها وتجنب العشوائية في رميها ووضعها بالحاويات تخفف من الجهد والوقت الذي يحتاجه عمال الوطن لرفعها. يذكر ان النفايات التي يتم جمعها من مناطق العاصمة تنقل الى المحطات التحويلية التي تقوم بتوريدها إلى مكب الغباوي من خلال آليات ذات سعة كبيرة والتعامل معها بطرق علمية وصحية تتوافق مع الشروط البيئية.
بترا

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