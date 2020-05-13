“الأمانة” ترفع 60 ألف طن نفايات منذ بداية “رمضان”

عمان – _ – رفعت أمانة عمان الكبرى منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 60 ألف طن من النفايات، فيما رفعت أكثر من مائتي ألف طن منذ بداية الحظر في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير دائرة البيئة في الأمانة المهندس إبراهيم هبارنة لـ”الغد”، إن أكثر من 3500 عامل وموظف يعملون يوميا من خلال ثلاث ورديات لجمع النفايات في مناطق العاصمة الـ22، مضيفا أنه يتم يوميا جمع نحو 2800 طن من النفايات يجري توريدها لمكبات النفايات التابعة للأمانة.

وتابع أن “عمال الوطن” يستخدمون في أعمالهم جميع وسائل الوقاية ويحرصون على التباعد الجسدي.

من جهة ثانية، تتواصل الأعمال اليومية في مشروع الباص سريع التردد لكن ليس بالطاقة الكاملة، حيث أنجز من المشروع الذي يأتي بتمويل فرنسي قدره 117 مليون دينار نحو 70 %. ومن المتوقع الانتهاء من بناء الجسم الخرساني له مع نهاية العام الحالي، على أن يتم تشغيله في منتصف العام المقبل.

على صعيد آخر، قال مدير دائرة ترخيص المهن في الأمانة المهندس عادل الصهيبا إن نحو 40 ألف رخصة مهن من أصل مائة ألف رخصة فعالة جرى تجديدها منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح أنه مع نهاية الشهر الجاري تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة للمواطنين لغايات تجديد رخص المهن بدون غرامات في كل من العاصمة والبلديات المختلفة ضمن اجراءاتها لمواجهة “كورونا”.