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“الأمانة” تزيل “كشكين” مخالفين في منطقتي وادي السير وراس العين

منذ 14 دقيقة

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مؤيد أبو صبيح

عمان- أزالت الدوائر المعنية في أمانة عمان، مساء الأربعاء، كشك مخالف على شارع منذر المصري ضمن منطقة وادي السير وآخر على شارع الصخرة المشرفة ضمن منطقة راس العين.
وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار المهندس يوسف الدلابيح أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحملة التي تنفذها الأمانة لإزالة الأكشاك المقامة بشكل مخالف والمعتدية على الأراضي والطرق والأرصفه والمجاورين في كافة مناطق العاصمة.
وبين أن الإزالة تمت بعد استكمال كافة الإجرات القانونية والتعليمات المتبعه في هذه الحالات وبالتنسيق بين دائرتي ضبط البيع العشوائي ورقابة الاعمار في الأمانة.

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