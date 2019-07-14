الأمانة تستعد للأمطار مبكرا

عمان- الغد- تعمل مناطق ودوائر أمانة عمان ضمن الاستعداد المبكر للموسم المطري على تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار عند مداخل ومخارج العبارات الصندوقية والقنوات المكشوفة المتعلقة بالجسور والأنفاق، وشبكات الطرق وفق نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة.

كما تقوم كوادر الأمانة على تنظيف العبارة الرئيسة في منطقة سقف السيل من أسفل شارع قريش / وسط البلد وصولا إلى مخرجها في المحطة، وإزالة الطمم والاتربة من مجاري الأودية والسيول، والعمل على إنشاء الجدر والسلاسل الحجرية.

ويتم العمل حاليا على تغليف مناهل تصريف مياه الأمطار التي يتم تنظيفها بأكياس بلاستيكية فارغة لمنع دخول المخلفات والأتربة التي تنجرف نحوها بفعل العوامل الطبيعية.

كما يجري تفقد مضخات الشفط وغرف تجميع المياه داخل الأنفاق التي تتم ليلا ليتسنى إغلاق النفق، حيث يتواجد 4 مضخات في كل نفق يتم تشغيلها في حال تساقط الأمطار لشفط المياه أول بأول من تلك الغرف.

وأكدت الأمانة أن أعمال متابعة تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات تتواصل على مدار العام وفق برنامج معد لهذه الغاية.