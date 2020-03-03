“الأمانة” تستكمل الجمعة أعمال “الباص السريع” بشارع الشريف ناصر في الرابية

عمان-الغد- تقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير ، الجمعة المقبل 6 آذار ، بإغلاق المقطع الممتد من إشارة “الديز آن ” ولغاية تقاطع شارع الشريف ناصر بن جميل مع شارع الإمام مسلم ماقبل إشارات وادي صقرة ؛ لإستكمال الأعمال الخاصة بالحلول المرورية والباص سريع التردد ضمن المرحلة أعلاه .

ووفقاً لمدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري سيتم تحويل حركة السير للقادم من شارع عمر ابن عبد العزير ما قبل إشارات “الديز ان” باتجاه شارع محمود الظاهر ، بعد تحويله لاتجاه واحد ومن ثم باتجاه إشارات الرابية ( دوار الرابية سابقاً ) نحو شارع صقلية الذي سيتم تحويله لاتجاه واحد وصولاً لشارع الامام مسلم .

وأضاف أن الأمانة إستحدثت إشارة ضوئية على تقاطع شارع الامام مسلم مع شارع صقلية للانعطاف يساراً عبر شارع الامام مسلم وصولاً لما قبل إشارات وادي صقرة ، وتوفير بعض الجزر؛ لتأمين حركة الالتفاف باتجاه إشارات ” الديز ان ” أو الدوران والعودة لشارع الامام مسلم ، أو الالتفاف يساراً باتجاه شارع الامام مسلم للقادم من إشارات وادي صقرة .

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير حسب المهندس الفاعوري بتوفير وسائل السلامة المرورية لموقع الاغلاق ومسار التحويلات بالإضافة لتوفير رقباء السير وأعوان مرور السير في هذه المواقع .