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“الأمانة” تستكمل الجمعة أعمال “الباص السريع” بشارع الشريف ناصر في الرابية

منذ ساعة واحدة
الأمانة تستكمل الجمعة المقبل أعمال الباص سريع التردد بشارع الشريف ناصر بن جميل

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عمان-الغد- تقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير ، الجمعة المقبل 6 آذار ، بإغلاق المقطع الممتد من إشارة “الديز آن ” ولغاية تقاطع شارع الشريف ناصر بن جميل مع شارع الإمام مسلم ماقبل إشارات وادي صقرة ؛ لإستكمال الأعمال الخاصة بالحلول المرورية والباص سريع التردد ضمن المرحلة أعلاه .
ووفقاً لمدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري سيتم تحويل حركة السير للقادم من شارع عمر ابن عبد العزير ما قبل إشارات “الديز ان” باتجاه شارع محمود الظاهر ، بعد تحويله لاتجاه واحد ومن ثم باتجاه إشارات الرابية ( دوار الرابية سابقاً ) نحو شارع صقلية الذي سيتم تحويله لاتجاه واحد وصولاً لشارع الامام مسلم .
وأضاف أن الأمانة إستحدثت إشارة ضوئية على تقاطع شارع الامام مسلم مع شارع صقلية للانعطاف يساراً عبر شارع الامام مسلم وصولاً لما قبل إشارات وادي صقرة ، وتوفير بعض الجزر؛ لتأمين حركة الالتفاف باتجاه إشارات ” الديز ان ” أو الدوران والعودة لشارع الامام مسلم ، أو الالتفاف يساراً باتجاه شارع الامام مسلم للقادم من إشارات وادي صقرة .
وستقوم أمانة عمان وإدارة السير حسب المهندس الفاعوري بتوفير وسائل السلامة المرورية لموقع الاغلاق ومسار التحويلات بالإضافة لتوفير رقباء السير وأعوان مرور السير في هذه المواقع .

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