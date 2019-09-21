الأمانة تسلم 400 عامل وطن نظارات طبية مجانية

عمان- الغد- تسلم نحو 400 عامل وطن في أمانة عمان نظارات طبية مجانية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة إجراء فحوصات الـنظـر تـحـت شعـار “6/6″، التي نظمتها أمانة عمان بالتعاون مع شركة تآلف الخير .

وأجريت خلال المبادرة، التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين برعاية إذاعة “هوا عمان” ، فحوصات نظر لنحو 800 عامل وطـن.

كما سيتم لاحقاً إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بإجراء فحوصات نظر للعمال بتنظيم زيارات لمديريات مناطق الامانة ودوائرها لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من العمال .

وقدم المدير التنفيذي للمناطق المهندس ناصر الضمور ، الذي حضر تسليم النظارات ، درع الأمانة لمنسق المبادرة من شركة “تآلف الخير” الدكتور أسامة طبيشات تقديراً لجهودهم .

وأكد طبيشات أن عمال الوطن هم الواجهة التي تقوم على خدمة المدينة من مرافق خدمية ومجتمعية في جميع الاوقات والظروف الجوية وأن هذه المبادرة الصحية هي تثميناً لدورهم في هذا المجال .