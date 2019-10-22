“الأمانة” تشارك في الإجتماع الخامس للجنة التنمية المستدامة الاورو متوسطية

عمان – الغد- شاركت أمانة عمان الكبرى في الإجتماع الخامس للجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن المجلس الإقليمي المحلي الأورو المتوسطي، الذي عقد في مدينة بروكسل بصفتها ممثل رسمي للأردن وعضواً في اللجنة.

وأشارت نائب مدير المدينة لشؤون التنمية والتخطيط المهندسة راما العزي خلال مشاركتها كممثل عن الدول الشرق أوسطية ، بالدور الذي تقوم به كنائب مدير مدينة للتخطيط في امانة عمان، ومدى مشاركة المرأة في إتخاذ القرارات بالحياة السياسية على المستوى المحلي في الأردن.

وتخلل الإجتماع مناقشة التقارير المتعلقة بمساهمة السلطات المحلية والأقليمية في تنمية الإقتصاد الازرق في منطقة البحر المتوسط، وبحث دور المرأة في السياسة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، بهدف تحليل التحديات التي يتعين على المراة مواجهتها للإنخراط في حياة سياسية نشطة من الدول الشرق أوسطية ومقارنتها بالوضع داخل الإتحاد الأوروبي.

يذكر أن مكتب جمعية ” ARLEM BUreau ” تتكون من 14 عضوا ممثلا منهم 7 يمثلون الإتحاد الأوروبي، و7 أخرين يمثلون الدول شرق أوسطية .