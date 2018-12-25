“الأمانة” تشدد الرقابة على أعمال البناء

مؤيد أبو صبيح

عمان– شددت أمانة عمان الكبرى من إجراءاتها بمراقبة أعمال البناء، بمنعها اقامة أي أعمال أو إعمار أو إعادة تأهيل للأبنية أو صيانتها وترميمها أو تغيير صفة استعمالها أو أعمال الهدم أو الحفر “إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن مكاتب هندسية مستوفية للاشتراطات ومختومة من نقابة المهندسين”.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف شواربة لـ”الغد” إن الهدف من إجراءات الأمانة الجديدة “ليس مضاعفة أعباء المواطنين، بقدر ما هو للحفاظ على السلامة العامة لهم”.

وأشار الشواربة إلى أنه “في أحيان كثيرة يتم التعامل مع الأمور الهندسية داخل البناء دون علم أو دراية ما يرتب أخطارا على حياة سكان هذه المنازل والبنايات في حالات الهدم والبناء وغير ذلك”.

ونص تعميم جديد أصدرته الأمانة مؤخرا على ضرورة الالتزام بتعليمات تطبيق كودات البناء الصادرة عن مجلس البناء الوطني وايقاف كافة المشاريع المخالفة وذلك حفاظا على السلامة العامة وعدم حدوث أية مشكلات في المباني.

كما جاء في تعميم “أمين عمان” على أنه في حال القيام بأعمال التأهيل والصيانة التي تشمل تغيير قواطع البناء أو الفتحات الإنشائية فإنه يتطلب تقديم مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين وتقديم عقد إشراف تأهيل أبنية من مكتب هندسي.

ونص ايضا على أنه في حال تغيير صفة استعمال أي بناء أو جزء منه إلى استعمال مسموح به ضمن منطقة التنظيم فإنه يستوجب تقديم مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين وختمها من قبل الدفاع المدني، على أن تنظر اللجان المحلية في هذه القرارات.