“الأمانة”: تشققات شارع الهاشمي بوسط البلد تحت السيطرة

عمان – الغد – قال مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى لـ ” الغد” إن سبب التشققات التي وقعت في شارع الهاشمي بمنطقة وسط البلد الذي يشهد عملية إعادة تأهيل لخطوط تصريف مياه الأمطار وعبارة سقف السيل عائد لـ “الطمم” و”قدم الشارع”.

وأكد المصدر أن الوضع حاليا تحت السيطرة، مشيرا إلى أن كوادر الأمانة قامت بتدعيم الشارع بعد إغلاق عملية المرور عليه حفاظا على السلامة العامة وسلامة المركبات.