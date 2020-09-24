آخر الأخبارالغد الاردني

“الأمانة”: تشققات شارع الهاشمي بوسط البلد تحت السيطرة

منذ 43 ثانية
مبنى أمانة عمان - أرشيفية
مبنى أمانة عمان - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قال مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى لـ ” الغد” إن سبب التشققات التي وقعت في شارع الهاشمي بمنطقة وسط البلد الذي يشهد عملية إعادة تأهيل لخطوط تصريف مياه الأمطار وعبارة سقف السيل عائد لـ “الطمم” و”قدم الشارع”.
وأكد المصدر أن الوضع حاليا تحت السيطرة، مشيرا إلى أن كوادر الأمانة قامت بتدعيم الشارع بعد إغلاق عملية المرور عليه حفاظا على السلامة العامة وسلامة المركبات.

مقالات ذات صلة

المستقلة للانتخاب تزيل عددا من لوحات الدعاية الانتخابية المخالفة

منذ ساعة واحدة

غوشة: متسوق خفي في جميع الدوائر الحكومية

منذ ساعة واحدة

الرزاز عن رحيل الحكومة: “لو دامت لك ما وصلت لغيرك”

منذ ساعة واحدة
وزير العمل نضال البطاينة

البطاينة لـ”الغد”: لجنة خاصة تُدقق بأوضاع المطلوبين لخدمة العلم

منذ ساعتين
انتخابات 2020
47 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock