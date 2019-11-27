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“الأمانة” تصدر دفعة جديدة من مستحقي قروض الاسكان

منذ 30 دقيقة
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

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عمان-الغد- أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان في جلستها التي عقدت أمس الثلاثاء ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بلغت 895 الف دينار .
وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الرابعة التي يتم إصدارها هذا العام على 69 مشتركاً كل حسب شريحته تماشياً مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين .

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