“الأمانة” تصدر دفعة جديدة من مستحقي قروض الاسكان

عمان-الغد- أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان في جلستها التي عقدت أمس الثلاثاء ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بلغت 895 الف دينار .

وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الرابعة التي يتم إصدارها هذا العام على 69 مشتركاً كل حسب شريحته تماشياً مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .

وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين .