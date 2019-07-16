“الأمانة” تطرح صيانة “سقف السيل” وقضية غرقها لا تزال منظورة في القضاء

عمان – الغد – طرحت أمانة عمان الكبرى مؤخرا عطاء صيانة لعبارة سقف السيل التي شغلت الشارع الأردني أواخر الشتاء الماضي عقب فيضانها بمنطقة وسط البلد بالعاصمة عمان وغرق عشرات المحلات بمياه الأمطار جراء ما يعتقد بإغلاقها وانعدام تصريفها، وسط اتهامات وصلت الى إقامة مئات الدعاوي القضائية في المحاكم من قبل متضررين بحثا عن التعويض، في وقت بلغت فيه خسائرهم نحو ثلاثة ملايين دينار.

ومن جهته قال مدير دائرة الدراسات والتصميم في الأمانة المهندس أيوب أبو إسماعيل أن صيانة العبارة ستكون شاملة وتمتد من شارع المطار الى مخرجها عند مسجد الفتح قبالة دائرة السير.

ولفت أبو إسماعيل لـ “الغد” إلى أن عملية الصيانة ستكون شاملة للأعمال الانشائية من أرضيات وجدران واعمدة وأسقف وهياكل داعمة بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية لحماية هذه العناصر من التلف وعوامل التعرية.

ويبلغ طول ” الصيانة” بكامل المسافة المسقوفة بنحو ثمانية كيلو مترات، مع إمكانية تنفيذ أعمال جديدة بحسب – أبو إسماعيل- للتعامل مع التدفق المائي السريع في ساعات الذروة.

ويتفاوت مساحة مقطع العبارة من بدايتها ولغاية مصبها بين 24 مترا مربعا الى 56 مترا مربعا .