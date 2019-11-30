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“الأمانة” تطلق خط جديد لباص عمّان

منذ ساعتين

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الغد– أعلنت أمانة عمان الكبرى عبر صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي بتسيير خط جديد لباص عمّان من انطلاقا من مجمع المحطة، مروراً بضاحية الرشيد، والجامعة الأردنية وصولاً إلى التعليم العالي لخدمة أهالي المناطق على طول المسار وذلك نزولاً على رغبة العديد من متابعينا واقتراحاتهم.

وأضاف الإعلان عن الخط بأنه تم إطلاق مسار مجمع المحطة – نزهة سحاب لخدمة مناطق أوسع من مناطق العاصمة عمّان.

ولمزيد من تفاصيل خدم باص عمان نوهت الامانة الى ضرورة زيارة الرابط التالي لمزيد من تفاصيل المسارات: ammanbus.jo/downloads/Amma

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