“الأمانة” تطلق 11 خدمة إلكترونية وتعلن عن أول ثلاث دوائر لا ورقية

عمان – أطلقت أمانة عمان اليوم الخميس 11 خدمة إلكترونية، واعلنت عن اول ثلاث دوائر لا ورقية بها وإطلاق خدمة الحصول على البطاقة الصحية من خلال الربط الكترونياً ما بين دائرة الرقابة الصحية في الامانة ومختبرات ميدلاب الطبية.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ” نحتفي اليوم بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ونحن على منصات الانجاز التي أرادها جلالته ان تكون للوطن والمواطن برفع كفاءة الخدمات ” .

واضاف الشواربة ” نصل اليوم مع إطلاق هذه الخدمات الى ما نسبته 80% من المشروع المؤسسي بالتحول الالكتروني في خدمات أمانة عمان التي تتجاوز 130 خدمة وصولاً مع نهاية العام الجاري الى إكتمال المنظومة لتصبح إلكترونياً بالكامل “.

وبين، أمين عمان، ان خدمة الحصول على البطاقة الصحية من خلال الربط الكترونياً ما بين دائرة الرقابة الصحية ومختبرات ميدلاب هي إختيارية مدفوعة الاجر لمن يرغب وليست الزامية وتهدف للتسهيل وتبسيط الاجراءات امام المواطنين دون الحاجة لمراجعة مختبرات الامانة.

وأعلن عن تحويل أول ثلاث دوائر في الامانة لتصبح لا ورقية وهي ضبط ناقلات الامراض والرقابة الصحية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وهو ما يعتبر حسب أمين عمان نموذجا ونقطة تحول يجب البناء عليها لباقي دوائر ومناطق الامانة.

واكد الشواربة، ان مشروع التحول الالكتروني يهدف لتبسيط الاجراءات وتحقيق النزاهة والشفافية والسرعة في اتخاذ القرار ومحاربة الواسطة، وهو مشروع مؤسسي للامانة يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الالكتروني.

وأشار مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة، ان الخدمات تشمل تعيين العمال لضمان عدم تدخل العامل البشري في عملية قبول المتقدمين مع الربط الكترونياً بوزارة التربية لتحصيل المؤهل العلمي للمتقدمين وهو ما يحقق النزاهة والشفافية.

كما تشمل طلب الإعفاء من رسوم جمع النفايات ونقلها وطمرها، وبدل فاقد واعتراض على بروفايل (منسوب شارع)، وترخيص أبراج إتصالات ، وفحص عينات الروتين (مواد غذائية محضرة يومياً)، وخدمة طلب تصريح دخول المسلخ، وكف طلب حادث سير وتدريب وتسهيل مهمة الطلاب والموفدين وخدمة الإنجازات وخدمة العمل الإضافي.

واشار الى ان الامانة قامت بتطوير عدد من الخدمات لتصبح متاحة امام جميع المؤسسات من خلال الربط الحكومي ( GSB ) ومنها تفعيل مخطط موقع تنظيمي ، وكذلك الربط مع جميع المؤسسات لتفعيل براءة الذمة للافراد ، وتفعيل خدمة الربط مع ووزارة الصحة – التأمين الصحي لإستخراج البطاقات الصحية للموظفين .

حضر إطلاق الخدمات، نائب أمين عمان الدكتور مخلد المناصير وعدد من اعضاء مجلس امانة عمان ومدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي ونوابه والمدراء المعنيين .(بترا)